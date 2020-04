Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedenkminute in Ellrich mit Glockengeläut

Die Befreiung des KZ-Außenlagers Ellrich-Juliushütte jährt sich in der kommenden Woche zum 75. Mal. Ursprünglich war eine offizielle Gedenkfeier am Montag, 6. April, geplant. Die Corona-Pandemie verhindert dies. Dennoch soll der mehr als 4000 Häftlinge, die in Ellrich starben, gedacht werden. Um 11 Uhr läuten am Montag in Ellrich und in Walkenried die Glocken der Kirchen. Die Bürger werden gebeten, sich Zeit zu nehmen für eine Gedenkminute.