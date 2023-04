Gedenkveranstaltung im Kreis Nordhausen wird verschoben

Die Gedenkveranstaltung auf dem Gelände des ehemaligen Außenlagers findet eigentlich immer am 12. April statt. An diesem Tag wird an die Befreiung des KZ-Außenlagers Ellrich-Juliushütte durch amerikanische Soldaten 1945 erinnert. Das Bild zeigt Christophe Rabineau von der Association francaise Buchenwald-Dora et Kommandos (AFBDK) beim Gedenken 2022.

Ellrich. Die Veranstaltung auf dem Gelände des einstigen Konzentrationslagers Ellrich-Juliushütte findet erst am 18. April in Ellrich statt. Was der Grund dafür ist.

Amerikanische Soldaten haben am 12. April 1945 die Stadt Ellrich eingenommen und befreiten mit Ellrich-Juliushütte das größte Außenlager des Konzentrationslagers (KZ) Mittelbau in Nordhausen. „Dieses Jahr fällt dieses Datum mit dem jüdischen Fest Pessach zusammen, weshalb die Gedenkveranstaltung am Dienstag, 18. April, um 10 Uhr am Gedenkort Ellrich-Juliushütte stattfindet“, so Luisa Hulsroj von der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

Der Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, Karsten Uhl, der Bürgermeister der Stadt Ellrich, Henry Pasenow (CDU), der Bürgermeister der Gemeinde Walkenried, Lars Deiters (parteilos), und der Geschäftsführer der Stiftung Naturschutz Thüringen, Denis Peisker, werden die Gäste begrüßen. Die Gedenkrede hält Ansgar Quint, der Vorsitzende von Jugend für Dora. Der Verein hat das Informationssystem am Gedenkort Ellrich-Juliushütte maßgeblich mitgestaltet.

In dem Außenlager litten 8000 Häftlinge

Das Außenlager Ellrich-Juliushütte bestand ab dem 2. Mai 1944. Es unterstand zunächst dem KZ Buchenwald und ab dem 1. November 1944 dem neu gegründeten KZ Mittelbau. Das Außenlager war mit rund 8000 männlichen Häftlingen belegt. Sie stammten aus fast allen europäischen Ländern, mehrheitlich aus der Sowjetunion, Polen und Frankreich. Eingesetzt waren sie beim Stollenausbau im Kohnstein und immelsberg. Vom 4. bis zum 6. April 1945 veranlasste die Lagerführung angesichts der vorrückenden amerikanischen Truppen die Räumung des Lagers. Die SS ließ nur wenige schwache Häftlinge zurück, wo amerikanische Soldaten sie am 12. April befreiten. Von den insgesamt 12.000 Häftlingen, die das Lager durchliefen, kamen rund 4000 ums Leben.