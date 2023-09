Gefährliche Gegenstände am Bahnhof: Mann mit polizeifeindlichen Tattoo trägt Schlagstock bei sich

Nordhausen. Bei gleich zwei jungen Männern sind am Nordhäuser Bahnhof Waffen gefunden worden. Einer der beiden fiel durch seine Tätowierung auf.

Die Bundespolizei hat am Nachmittag des Samstags, 2. September, einen 24-jährigen Mann am Bahnhof in Nordhausen überprüft. Aufgefallen war die Person durch eine gut sichtbare Tätowierung, die eine Abneigung gegen die Polizei ausdrückte, teilt die Bundespolizei mit.

Bei der Durchsuchung der Umhängetasche des Mannes fanden die Beamten außerdem einen Teleskopschlagstock. So bekam der Mann nicht nur eine Anzeige wegen Beleidigung, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Denn der mitgeführte Teleskopschlagstock hat im öffentlichen Raum, wozu die Thüringer Bahnhöfe und Haltepunkte gehören, nichts zu suchen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Sichergestelltes Einhandmesser Foto: Bundespolizei

Nur einen Tag später, am Sonntag, 3. September, hat ein 17-Jähriger das Interesse der Bundespolizisten aus dem Nordhäuser Revier geweckt. Der Jugendliche hatte zugriffsbereit in seiner Hosentasche ein Einhandmesser bei sich, teilt die Bundespolizei mit. Dieses sei für die Beamten sichtbar gewesen, weswegen es zur Untersuchung kam.

In der Folge wurden seine Erziehungsberechtigten informiert, das Messer sichergestellt und der 17-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.