Geführte Wanderung über Mühlberg in Niedersachswerfen

Niedersachswerfen. Wer mehr über seine Heimat erfahren möchte, dem bietet der Südharzer Landschaftspflegeverband am 19. Juni eine besondere Tour an.

Der Südharzer Landschaftspflegeverband lädt am Samstag, dem 19. Juni, zu einer geführten Wanderung über den Mühlberg in Niedersachswerfen ein. Der Start ist am Mühlbergsweg am Bere-Ufer. Von dort führt der Rundweg vorbei am Regensborn und Tanzteich auf den Mühlberg hinauf, über Offenlandflächen mit weiten Ausblicken und durch dichten Buchenwald mit bizarren Felsformationen.

Auf dem Weg bekommt der Wanderer einen guten Einblick in die Phänomene der hiesigen Gipskarstlandschaft mit ihrer einzigartigen Flora und Fauna, meint Verbandssprecherin Silke Staubitz. Als Wanderführer hat Bernd Illhardt viel Wissenswertes und Interessantes über den Mühlberg zu berichten.

Die Strecke ist fünf Kilometer lang. Sie dauert etwa drei Stunden. Es gibt einige kurze steile Anstiege.

Treffpunkt ist am 19. Juni um 9.30 Uhr am Wendehammer am Mühlbergsweg in Höhe der zurzeit im Neubau befindlichen Fußgängerbrücke über die Bere.

Es wird um Voranmeldung mit Bekanntgabe einer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gebeten. Möglich ist dies telefonisch unter 03631/496 69 78, per E-mail an hotspot-suedharz@lpv-shkyf.de, schriftlich oder persönlich beim Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser in der Uthleber Straße in Sundhausen (im Scheunenhof).