Nordhausen. Graffiti-Schmierereien entdeckten Bauhof-Mitarbeiter am gerade erst fertiggestellten Bauwerk.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gehegetreppe verunstaltet

Keine zwei Wochen ist es her, dass die ersten drei Abschnitte der Nordhäuser Gehegetreppe fertigstellt und für Spaziergänger geöffnet wurden. Am Freitagmorgen haben Mitarbeiter des Bauhofs großflächige Graffiti-Schmierereien an den ersten Treppenpodesten festgestellt. Wie die Stadtverwaltung weiter informierte, sei der Schaden zur Anzeige gebracht worden. Zeitnah soll er behoben werden.