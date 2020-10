Geisterhaft und emotionsfrei

Jens Feuerriegel ist Redakteur in Nordhausen.

Dieses 2020 sei ein gespenstisches Jahr. Das sagt ein Nordhäuser Künstler mit Blick auf die kulturelle Ausfall-Flut, die das Coronavirus hierzulande verursacht. Recht hat er. Wo auch immer wir hinschauen, es kommt uns so unwirklich vor. Fußballer bestreiten Geisterspiele in der Bundesliga. Balletttänzer müssen Abstandsregeln auf Theaterbühnen beachten. Parlamente tagen in Turnhallen.