Gelbe Tonne kommt ab Frühjahr: Neues Abfallportal von Südharzwerken und Landratsamt Nordhausen schon jetzt

Südharz. Was Bürger im Landkreis Nordhausen über die Verteilung der Gelben Tonnen wissen jetzt wissen sollten – der Überblick.

Die Nordhäuser Abfallwirtschaft steht eine der größten Veränderung seit Jahren ins Haus: Die Müllwerker dürften im Frühjahr mit der Einführung der Gelben Tonne jedenfalls alle Hände voll zu tun haben. Einen Überblick dazu gab jetzt Südharzwerke-Geschäftsführer Thomas Mund. Demnach trifft die Bestellung von 23.000 Abfallbehältern im Februar ein. „Bis Ende Juni werden wöchentlich rund 2300 verteilt“, sagte er.

Für die Entsorgung von Leichtverpackungen in Gelben Tonnen wird es nur wenige Ausnahmen geben. Dazu gehören laut Mund Großwohnanlagen in Nordhausen, Ellrich und Heringen sowie Straßenzüge wie Nordhausens Bochumer Straße, in der zwar Einfamilienhäuser stehen, die aber vor allem durch Mehrfamilienhäuser geprägt ist.

Abholrhythmus und Gebühren bleiben gleich

Künftig dürften derartige Ausnahmen nach und nach weniger werden, sagte Landrat Matthias Jendricke (SPD). Große Wohnungsanbieter hätten signalisiert, bei allen Sanierungen mehr Platz für die neuen Behälter einzuplanen. Die Südharzwerke werden es gern hören, bedeutet die Entsorgung der Säcke für sie doch den körperlich anspruchsvollsten Part ihrer Arbeit. Zudem sorge Sturm oder Getier immer wieder für zerrissene Säcke, wodurch Müll durch Straßen fliege, nannte Mund Nachteile des bisherigen Systems. Für den Entsorger, also Bürger, ändert sich übrigens wenig: Der zweiwöchige Abholrhythmus des Verpackungsmülls bleibt bestehen. Eine vorherige Anmeldung für die Auslieferung der Tonnen braucht es ebenfalls nicht. Auch die Abfallentsorgungsgebühr ändert sich nicht. Und bis die Tonnen im Landkreis eingeführt sind, werden für die Übergangszeit noch Gelbe Säcke zur Verfügung gestellt.

Haushalte, die weiter wie bisher Verpackungen per Sack entsorgen, erhalten Bezugskarten gesondert. Die Behälter, die im Übrigen 240 Liter fassen werden, sind nicht einzige Neuerung der Südharzwerke. Das kommunale Unternehmen betreibt seit Mittwoch mit dem Landratsamt auch eine neue Internetseite zum Thema Abfallentsorgung.

Digitaler Entsorgungsfinder zeigt Glascontainer im Umkreis

„Der Vorgänger war über zehn Jahre alt“, erklärte Mund die Notwendigkeit. Obendrein sei für Bürger die Zuständigkeit der Mitarbeiter nicht immer ersichtlich gewesen, nannte Kathrin Materlik, Fachgebietsleiterin für Abfallwirtschaft im Landratsamt, ein Übel der Vorgängerseite. Ein Beispiel: Interessenten hatten unter 36 Telefonkontakten den richtigen zu finden.

Gelöst hat das nun die Werbeagentur Plusgrad mit der neuen Seite www.abfall-nordhausen.de und zugehöriger App. Schlanker und smarter soll sie sein. Nun seien nur beispielsweise noch vier Kontakte gebündelt, so Materlik. Ein digitaler Entsorgungsfinder lasse zudem Glascontainer, Grünschnittsammelorte oder das Schadstoffmobil spielend leicht finden, heißt es von den Entwicklern. Auch ein Entsorgungskalender mit Erinnerungsfunktion wird Teil des neuen Auftritts sein.