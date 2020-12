Geld aus Digitalpakt kommt Nordhäuser Schülern zugute

Aus den Erfahrungen des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 hat auch die Schulleitung der Pro-Vita-Akademie in Nordhausen Lehren gezogen. Die private Berufsschule nutzte die Zeit und bewarb sich um Fördergelder aus dem Digitalpakt Schule. Das hat jetzt Uwe Rüdiger mitgeteilt, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Akademie zuständig ist. Mit dem Digitalpakt haben Bund und Länder zwischen 2019 und 2024 rund 5,5 Milliarden Euro für die digitale Ausstattung von Schulen bereitgestellt.

Bereits im März überarbeitete die Akademie laut Rüdiger ihr Medienkonzept und begann zügig mit neuen technischen Investitionen. „Ziel war es, die Akademie elektronisch so auszustatten, dass der Unterricht auch in digitalisierter Form gewährleistet werden kann. Dazu wurden alle drei Schulhäuser digital miteinander verbunden, die Infrastruktur so ausgebaut, dass ein durch digitale Medien und Technologien unterstütztes Lernen schulintern für alle Schüler möglich ist“, so Rüdiger. Über W-Lan können Schüler und Lehrer Tablets und Laptops jederzeit nutzen.

Chancengleichheit sollte dabei aber auch für die bestehen, die nicht über eigene Endgeräte verfügen. Besonders stolz sei die Pro-Vita-Akademie daher darauf, dass allen Schülern mit entsprechendem Bedarf ein neuer Laptop als Leihgerät übergeben werden konnte.

Wegen der Maßnahmen zum Umgang mit der Pandemie wird die neue Technik gleich auf die Probe gestellt. „Unter Nutzung der Thüringer Schulcloud muss bereits jetzt in einigen Bereichen die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern digital stattfinden“, erläutert Rüdiger. Über Videokonferenzen und Chats arbeiten Schüler von zu Hause aus mit dem Lehrer an der Erschließung neuer Stoffgebiete – und können so den Unterricht absolvieren. Dies steht auch allen Auszubildenden bevor, wenn in der Zeit vor und nach dem Weihnachtsfest wieder Homeschooling angesagt sein wird. Eine Aufgabe, die ohne Förderung aus dem Digitalpakt nicht zu meistern wäre.