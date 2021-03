Der 1. Beigeordnete des Landkreises Nordhausen Stefan Nüßle (CDU) hat in dieser Woche Fördermittel an den Geschäftsführer René Kübler und Bereichsleiterin Jasmin Fabian vom Horizont-Verein (von links) übergeben. Verwendet werden die Mittel für Angebote im Haus der Generationen, das der Verein seit vielen Jahren in Nordhausen betreut.