Auf diesen Moment haben die Ellricher lange gewartet: „Der erste Förderbescheid für den Ausbau der Johanniskirche zu einem Begegnungszentrum mit Netzwerkkirche ist eingetroffen“, berichtet Martin Bischoff vom Kirchenbauverein Ellrich.

Insgesamt 1,131 Millionen Euro stehen für den Ausbau zur Verfügung. 904,800 Euro bewilligt die Thüringer Staatskanzlei aus Mitteln des EFRE-Fonds der Europäischen Union, außerdem werden 226.200 Euro von der evangelischen Kirche zur Verfügung gestellt. „Der Förderbescheid soll am 9. Dezember symbolisch durch Ministerpräsident Bodo Ramelow in der Johanniskirche übergeben werden“, informiert Bischoff weiter. Er bedankt sich bei der Staatskanzlei, dem EFRE-Fonds, Landrat Matthias Jendricke (SPD) und Bürgermeister Henry Pasenow (CDU). „Und vor allem gilt unser Dank den Ellricher Bürgern, die sich so stark engagiert haben“, betont der Kirchenbauvereins-Chef.