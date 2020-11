Geld für Kindergarten-Neubau in Woffleben kann fließen

Ein glücklicher Ellricher Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) verließ am Dienstagabend die Sitzung des Nordhäuser Jugendhilfeausschusses. Hatten dessen Mitglieder doch grünes Licht für die Freigabe von 860.884,75 Euro aus Bundesmitteln für die Kinderbetreuungsfinanzierung für den Neubau der Kindertagesstätte in Woffleben gegeben.

„Damit liegen wir nur knapp unter der von Ellrich angemeldeten Fördersumme von 919.000 Euro“, sagte Fachgebietsleiterin Sabine Reich in der Sitzung.

Der Neubau des Kindergartens auf dem Platz in der Woffleber Dorfmitte wird insgesamt 1,323 Millionen Euro kosten. Damit sollen 50 Plätze neu geschaffen werden, um den vorhandenen Bedarf zu decken. „Wir wollen im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen, um 2022 an den Start gehen zu können“, sagte Pasenow. Eine Besonderheit stellt die Inklusion von behinderten Kindern dar. „Ich denke, wir werden mit einer Inklusionsgruppe von 10 bis 12 Kindern starten“, so der Bürgermeister.

Insgesamt 1,021 Millionen Euro stehen aus dem Investprogramm für die Südharzer Kindergärten bis 2021 zur Verfügung. Der Löwenanteil von 919.184 Euro stammt vom Bund, den Rest steuert der Freistaat Thüringen bei. Der Träger der Jugendhilfe bewertet die Anmeldungen der Gemeinden und nimmt die Verteilung der Fördergelder vor.

Sechs Anmeldungen waren bei der Kreisverwaltung eingegangen. Neben Ellrich hatten auch die Stadt Nordhausen, Bleicherode, Urbach und Sollstedt Bedarf angemeldet.

In der Kita Zwergenschlösschen soll das Dachgeschoss ausgebaut werden, um Raum für eine Kapazitätserweiterung um zwölf Plätze zu schaffen; zudem soll der Brandschutz und Rettungsweg erneuert werden.

Die beantragte Förderung von 33.300 Euro wurde zu 100 Prozent bewilligt. Für die Kita Spatzenhäuschen in Urbach wird es 37.000 Euro für die Dachsanierung und Bau der Außenanlage und einer Treppe geben, die Kita Wipperbären in Sollstedt darf sich über 65.432 Euro für den Ausbau eines Sportraumes, einen Sonnenschutz für die Südseite sowie den Neubau eines Kneipp-Wasserbeckens freuen.

Die Stadt Nordhausen hatte 180.000 Euro für die Kindergärten Ida’s Wald- und Wiesenkinder sowie das Zwergenschlösschen beantragt. Damit sollten bei der erstgenannten Einrichtung der Eingangsbereich saniert sowie ein Kinderwagenraum neu gebaut werden.

Im Zwergenschlösschen stand ebenfalls die Sanierung des Kinderwagenraums auf dem Plan. Der Ausschuss genehmigte auf Vorschlag des Jugendfachbereiches aber lediglich 25.000 Euro für Ida’s Wald und Wiesenkinder, das Nordhäuser Zwergenschlösschen ging leer aus.

„Wir sind der Meinung, dass die Stadt ihr Augenmerk stärker auf die Erweiterung der Kapazitäten legen sollte, da die Betreuungssituation trotz mancher Anstrengung immer noch nicht bedarfsdeckend ist“, begründete Reich die Zurückhaltung ihrer Behörde bei der Fördersumme. Die Stadt teile diese Meinung jedoch nicht, gab sie zu verstehen.