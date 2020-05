Nordhausen. In der letzten Nacht sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in einer Filiale der Commerzbank in Nordhausen. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt.

Geldautomat in Nordhausen gesprengt – Täter können fliehen

Nach Angaben der Polizei geschah die Tat kurz nach drei Uhr in der Bahnhofstraße in Nordhausen. Die Täter konnten anschließend unerkannt entkommen. Ob und wie viel Bargeld erbeutet wurden ist noch unklar.

Auch die Feuerwehr wurde zum Einsatzort gerufen, um den noch von der Sprengung her sehr heißen und zerstörten Automaten zu kühlen. Verletzt wurde durch die Explosion keine Person. Die Kriminalpolizei ist derzeit vor Ort, um erste Spuren zu sichern.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, denen in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße in Nordhausen aufgefallen sind. Wem sind außerdem in der jüngeren Vergangenheit auffällige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe der Commerzbank aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.