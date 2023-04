Geldsegen für die Nordhäuser Tafel: Einrichtung erhält 40.000 Euro

Stephan Masch von der Deutschen Fernsehlotterie (Mitte) sowie Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD, rechts) überreichen den Scheck in Höhe von 40.000 Euro an Tafelchefin Helga Rathnau. Wofür das Geld ausgegeben wird, steht schon fest.

Nordhausen. Das Geld stammt von der Deutschen Fernsehlotterie. Damit erfüllt sich die gemeinnützige Einrichtung in Nordhausen einen lange gehegten Wunsch.

Helga Rathnau ist überwältigt. Die Tafelchefin hat in der Vergangenheit schon einige Spenden für die Einrichtung entgegennehmen können. Aber die Summe, die sie am Dienstag durch einen symbolischen Scheck überreicht bekommt, übertrifft alle bisher erhaltenen Beträge.

Die Nordhäuser Tafel wird von der Deutschen Fernsehlotterie mit 40.000 Euro bedacht. Möglich gemacht haben das die Mitspieler der Soziallotterie. „Das ist eine 100-prozentige Förderung, bei der keine Eigenmittel geflossen sind“, hebt Stephan Masch, Repräsentant der Deutschen Fernsehlotterie, bei der Übergabe hervor. Neben der Nordhäuser Tafel unterstütze die Soziallotterie weitere in ganz Deutschland mit insgesamt 30 Millionen Euro.

Insgesamt wurden 30 Millionen ausgeschüttet

Die Hilfe ist aus Sicht des Repräsentanten auch notwendig. Mehr als 13 Millionen Menschen sind in Deutschland von Armut betroffen oder unmittelbar von ihr bedroht. Etwa zwei Millionen von ihnen nutzen die Angebote der Tafeln. „Vor dem Hintergrund der Pandemie, dem Ukrainekrieg, der Inflation und den gestiegenen Energiekosten unterstützen sie aktuell so viele Menschen wie noch nie zuvor“, erläutert Stephan Masch weiter.

Aufgrund dieser Situation sind nach Angaben der Deutschen Fernsehlotterie zurzeit viele Tafeln im gesamten Bundesgebiet an ihrer personellen und strukturellen Belastungsgrenze angekommen. Mit den 30 Millionen Euro sollen die Tafeln in ihrer Arbeit unterstützt werden. „Wir wollen damit auch etwas zurückgeben. Es ist zudem eine Wertschätzung den ehrenamtlichen Mitarbeitern gegenüber“, meint Stephan Masch.

Das Geld ist schon verplant

Das Geld sei bereits an den Bundesverband Deutscher Tafeln ausgezahlt worden, erläutert der Repräsentant der Deutschen Fernsehlotterie weiter. Bei diesem haben sich die einzelnen Tafeln um eine Förderung bewerben müssen. „Die maximale Fördersumme lag bei 100.000 Euro“, gewährt Nils Detering von der Deutschen Fernsehlotterie einen Einblick. Gefördert worden seien unter anderem Kühlschränke oder Essensgutscheine.

Bei der Nordhäuser Tafel wird dringend ein neuer Transporter benötigt, mit dem die Lebensmittelspenden aus den Supermärkten abgeholt werden. „Der alte Transporter ist schon in die Jahre gekommen und war auch schon kaputt“, resümiert Helga Rathnau. Die Reparaturkosten seien für den Verein schwer aufzutreiben gewesen. Nun soll ein neuer Transporter her. „Den Antrag dafür habe ich beim Bundesverband gestellt. Dass es jetzt so schnell geht, hätte ich nicht gedacht“, freut sich die Tafelchefin. Dank der erhaltenen 40.000 Euro kann nun ein neuer VW-Transporter für die tägliche Arbeit angeschafft werden. „Den Termin im Autohaus hatten wir schon. Das Auto bekommen wir im August“, blickt Helga Rathnau voraus.