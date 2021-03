Geldspende für kleine Entdecker in Großwechsungen

Werther. Dank der Nordhäuser Apotheken kann den Kindern in Großwechsungen eine Freude bereitet werden.

Die Apotheken setzen sich im Kreis Nordhausen seit Jahren für Vereine, Institutionen und von Schicksalsschlägen betroffene Kinder ein. Sie unterstützen mit dem Verkauf von Kalendern soziale Projekte. Diesmal wurde der Kindergarten „Kleine Entdecker“ in Großwechsungen bedacht. In der Kita sollen – mit Hilfe des Fördervereins „Starke Kinder“ – Wege für Kinder mit Handicap und Rollerwege auf dem Spielplatz angelegt werden. Dafür spendeten die Apotheken 135 Euro. Heike Hatzky übergab (coronabedingt) im Auftrag von Nadine Bierwisch, Inhaberin der Apotheken im Marktkauf und in der Marktpassage, die Spende in der Kita.