Gelungene Premiere in Nordhausen auf der Studiobühne der Pro-Vita-Akademie

Nordhausen. Wie ist das, wenn junge Leute ein tristes Leben ohne Musik führen müssen? Dieser Frage gehen Nordhäuser Jugendliche in einem Theaterstück nach.

„Sound of Silence“ heißt das selbst geschriebene Theaterstück der Erzieherklasse 21/1 des zweiten Ausbildungsjahres der Nordhäuser Pro-Vita-Akademie und des Schauspielers Klaus Heydenbluth. Jedes Jahr gibt es in der Erzieherausbildung an der Akademie ein Theaterprojekt, in dem die Azubis ihr kreatives Können auf die schuleigene Bühne bringen. Das aktuelle Stück startet in einer Zeit, in der die Musik verboten ist. Drei Jugendliche führen ein tristes Leben ohne Ton und nur mit dem „Sound of Silence“. Die Premiere am Dienstag im Studio der Akademie in der Geschwister-Scholl-Straße sei geglückt, freut sich Schulleiterin Sonka Trump. Ein voll besetzter Theatersaal und anhaltender Applaus waren der Lohn für die wochenlangen Vorbereitungen. Weitere Aufführungen sind am 23., 28. und 30. März geplant, jeweils um 18 Uhr. Karten können noch über das Sekretariat der Schule unter Telefon: 03631/98 86 65 erworben werden.