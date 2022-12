In bester Weihnachtsstimmung betreuen (von links) Sabrina Meister, Lydia Faupel und Doreen Eichler von der Diakonie-Tagespflege ihren Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Niedersachswerfen.

Gelungener Weihnachtsmarkt auf dem Kirchhof in Niedersachswerfen

Niedersachswerfen. Programm kann leider nicht halten, was es versprach, weil zu viele Kinder krank sind.

Der Kirchhof ist kein Domplatz. Und der Sachswerfer Weihnachtsmarkt ist auch ein paar Nummern kleiner. Aber die Frauen und Männer, die ihn am Sonnabend gestalten, sind mit viel Herzblut bei der Sache.

Zwölf Buden warten auf die Besucher. Die Betreiber sorgen für Abwechslung. Vom Kinderlachen-Förderverein über die Südharzer Imkergemeinschaft bis zu den Nordthüringer Werkstätten. Hier und da gibt es Gelegenheiten, Weihnachtsgeschenke zu erwerben. Aber im Vordergrund steht für die meisten Marktbesucher der Genuss. An Gebackenem und Gegrilltem mangelt es nicht. Auch der Glühwein fließt.

Dank Dirk Wackerhagen und seines Teams vom Harztorlauf-Verein sind sogar Kartoffelpuffer im Angebot. Wer Kräppelchen oder Weihnachtskonfitüre mag, wird am Stand der Diakonie verwöhnt.

Letztere ist mit Frauen-Power vertreten. Lydia Faupel, Sabrina Meister und Doreen Eichler sind diesmal als Weihnachtsengel unterwegs. Hauptberuflich betreiben sie die neue Tagespflege Sankt Johannis am Sachswerfer Ernst-Thälmann-Platz, die im Oktober von der Stiftung Maria im Elende GmbH der Nordhäuser Diakonie eröffnet worden ist. Von dem, was die drei Frauen in den vergangenen Wochen gemeinsam mit ihren Tagesgästen gebastelt und zubereitet haben, ist jetzt zum Weihnachtsmarkt einiges im Angebot.

Einen Dämpfer muss das Programm verkraften. Zu viele Kinder sind in diesen Tagen krank. Deshalb muss die Heinz-Sielmann-Grundschule ihren traditionellen Auftritt absagen. Dafür erleben die Sachswerfer eine Premiere. Die noch namenlose Band vom Rhema-Glaubenszentrum in Ilfeld hat ihren ersten öffentlichen Auftritt. Die jungen Frauen und Männer schlagen sich wacker, unterhalten ihr Publikum mit Liedern, Vorträgen und Pantomime. Das Rhema-Glaubenszentrum ist eine christliche Freikirche, die in Ilfelds Neuer Marktstraße zu finden ist.

Für die Kinder ist selbstverständlich der Besuch des Weihnachtsmannes der Höhepunkt des Tages. Auch an der Märchenstunde und am gemeinsamen Weihnachtsbasteln finden die Mädchen und Jungen Gefallen. Für die größeren Zuhörer ist das Adventskonzert mit den Südharzer Alphornbläsern eine geglückte Darbietung.

Alles in allem können die Mitglieder des Sachswerfer Ortschaftsrates auch in diesem Jahr mit dem Verlauf ihres Weihnachtsmarktes zufrieden sein. Da haben sich erneut all die Abendstunden der Vorbereitung gelohnt. Vielleicht ist die Besucherzahl noch ein wenig ausbaufähig. Aber das soll den Gesamteindruck des Marktes nicht schmälern.