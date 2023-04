Gemeinsam für ein sauberes Niedergebra: Arbeitseinsatz der Vereine

Niedergebra. Pünktlich zum Start in das Frühjahr sorgten die Vereine des Dorfes Niedergebra im Landkreis Nordhausen für Ordnung und Sauberkeit in ihrem Heimatort.

Der erste gemeinsame Arbeitseinsatz der Vereine in Niedergebra war ein Erfolg. Auch Bürgermeister Thomas Pfau (Frei Wähler) zeigte sich mit der Resonanz zufrieden. „Rund vierzig Leute haben am Einsatz teilgenommen, das ist ein guter Anfang“, so der Ortschef. Die Mitglieder der Vereine waren an verschiedenen Punkten im Dorf aktiv. So kümmerte sich der Schützenverein um das Gelände rund um das Kriegerdenkmal im Park. Um die Kirche sorgte der Kirchbauverein für Ordnung und Sauberkeit. Und die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr hatten das Spielplatzgelände unter ihre Fittiche genommen. Unterstützung bekamen die fleißigen Arbeiter von anderen Vereinen des Ortes. Der Sportverein führt am Samstag einen gesonderten Einsatz auf dem Sportplatz durch.