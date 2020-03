Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Genossenschaft verlängert Schließung

Die Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG) hat vorerst bis zum 17. April die Regelung verlängert, dass die Hauptgeschäftsstelle in der Bochumer Straße in Nordhausen die Zweigstellen in Bleicherode und Heringen sowie die Büros ihrer Objektmanager in den Wohngebieten für den Kundenverkehr geschlossen bleiben. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Beratungen sollen möglichst telefonisch erfolgen. Reparaturen bleiben auf Havarien und auf absolut notwendige Arbeiten beschränkt.