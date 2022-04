Nordhausen. Reiseleiter ist kein Geringerer als das Nordhisser Urjestein Professor Zwanziger.

Für den 14. Mai lädt der Tourismusverband zu seiner ersten Genusstour durch den Südharz ein. Die soll eine kulturelle wie kulinarische Entdeckungsreise werden. Reiseführer ist das Nordhisser Urjestein Professor Zwanziger. 9 Uhr ist Start an der Stadtinformation Nordhausen, erstes Ziel ist der Rabensteiner Stollen. Bei einer Grubenführung können die Teilnehmer zum Kohleabbau in 100 Meter Tiefe fahren. Am Ende werden sie zum „Ehrenbergmann“ ernannt, erhalten ein Fläschchen mit „Rabensteiner Kohle“. Im Sophienhofer Braugasthof „Brauner Hirsch“ steht sodann ein Buffetessen an, dazu gibt’s ein Glas Selbstgebrautes. Zurück in Nordhausen, steht eine Besichtigung der Traditionsbrennerei inklusive Verkostung an.

Die Teilnahme kostet 85 Euro. Anmeldungen unter info@region-suedharz-kyffhaeuser.de.