Andreas Gerbothe (CDU) ist seit 2009 Bürgermeister der Gemeinde Hohenstein. Am 25. April will er sein Amt gegen Herausforderer Jens Sauer verteidigen.

Hohenstein. Der amtierende Bürgermeister von Hohenstein muss seinen Posten am 25. April gegen Jens Sauer verteidigen.

Gerbothe setzt bei Wahl in Hohenstein auf Erfolgsbilanz und Amtsbonus

Andreas Gerbothe (CDU) will am 25. April zum dritten Mal zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Hohenstein gewählt werden. 2009 setzte sich der Christdemokrat gegen Karl-Heinz Ehrhardt (SPD) durch. 2015 gewann er deutlich gegen Thomas Evers (damals AfD). Nun hat der parteilose Jens Sauer aus Trebra seinen Hut in den Ring geworfen.

„Ein richtiger Wahlkampf kann aus Pandemiegründen nicht stattfinden, was ich sehr bedauere“, blickt der 53-jährige Obersachswerfer auf die nächsten Wochen voraus. Denn sein Herausforderer hat bereits Schwerpunkte gesetzt, will zum Beispiel den Ortsteilen mehr Gehör verschaffen. Das beeindruckt Gerbothe wenig. „Wir handeln in der Gemeinde als Solidargemeinschaft, wo alle Ortsteile entwickelt werden“, hält er Sauer entgegen. Es sei einfach, viel zu fordern und zu versprechen.

Wünsche müssen finanziell umsetzbar sein

„Große Versprechungen zu machen und sie dann nicht einzuhalten, war nie mein Stil“, betont der Mitgeschäftsführer eines Landwirtschaftsbetriebes. Die Menschen müssten das Vertrauen haben, dass die Probleme mithilfe des gesunden Menschenverstandes gelöst werden. „Ich setze darauf, dass die Bürger wissen, was sie an mir haben“, vertraut er auch seinem Amtsbonus. Natürlich wolle er auf die Wünsche der Menschen eingehen. „Doch diese müssen finanziell umsetzbar sein“, gibt er zu bedenken.

„Eines meiner größten Ziele war der Bau der Ortsumgehung von Mackenrode und Holbach“, sagt der Bürgermeister. Denn die Belastung der Menschen durch den Schwerlastverkehr war enorm. Für Mackenrode ist dieses Ziel erfüllt, für Holbach seien die Arbeiten in vollem Gange. „Dadurch sind viele Millionen Euro in die Einheitsgemeinde geflossen und fließen immer noch“, sagt Gerbothe. Neben der Entlastung der Anwohner werde auch eine bessere Anbindung der Gemeinde an die A 38 erzielt.

Im Straßenbau ist viel passiert

„Die derzeitige Umleitung belastet uns alle, hier müssen wir die Nerven bewahren“, ist ihm das Problem bewusst. Leider seien die Landstraßen, auf denen die Umleitung entlangführt, in den vergangenen 30 Jahren vom Land nicht so ausgebaut worden, dass sie den gestiegenen Verkehr aufnehmen können. Im Bereich der Gemeinde habe man mit 367.000 Euro viel Geld in die Sanierung der Straßen gesteckt. „Und das ohne eine finanzielle Beteiligung der Bürger, vor allem was die Straßenausbaubeiträge betrifft“, nennt Gerbothe einen wichtigen Punkt seiner Leistungsbilanz.

„Die Sicherung des Grundschulstandortes Klettenberg habe ich versprochen und das Versprechen auch gehalten“, betont der Obersachswerfer. In der nächsten Legislaturperiode will er sich für den Neubau der Grundschule einsetzen, da der Standort für 25 Jahre gesichert ist. „Hier hilft mir auch mein Kreistagsmandat, um als Bürgermeister aktiv an der Kreispolitik mitwirken zu können.“

Weitere Ziele des Amtsinhabers sind das Erstellen eines Radwegekonzeptes für die Gemeinde und die Fortsetzung des Breitbandausbaus, in das die Gemeinde bereits 263.000 Euro investiert habe. Ferner sei ihm der Gehwegbau in Branderode und Schiedungen sowie der Erhalt des Freibades in Klettenberg wichtig. „Und schließlich müssen die Gebühren und Beiträge für die Bürger bezahlbar bleiben“, hat er sich zum Ziel gesetzt.