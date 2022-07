Gerda John feiert in Nordhausen ihren 100. Geburtstag

Nordhausen. Gebürtige Salzaerin lebt noch allein in ihrer Wohnung.

Ihren 100. Geburtstag feierte Gerda John am Mittwoch in Nordhausen. Die gebürtige Salzaerin lebt noch immer allein in ihrer Wohnung. Möglich ist das durch ihren Sohn sowie durch ihre lieben Pflegefachkräfte Elke Wagner und Ivonne Hund vom ambulanten Pflegedienst H&C in der Stolberger Straße.

Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) kam persönlich, um zu gratulieren. „Das ist nun schon der dritte 100. Geburtstag in den letzten vier Wochen und für mich jedes Mal eine Ehre, daran teilhaben zu dürfen“, betont er.