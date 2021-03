Gerüst für Klima-Pavillon in Nordhausen steht

Stück für Stück wächst der Klima-Pavillon auf dem Blasiikirchplatz in Nordhausen in die Höhe. Der Klima-Pavillon des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz ist der Ort für Information, Diskussion und Aktion rund um Klimaschutz, erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in Thüringen.