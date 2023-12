Geschäftsräume in Nordhausen durchwühlt: Unbekannte stehlen Tresor und Bargeld

Nordhausen Diebe haben in Nordhausen einen Tresor sowie eine Geldkassette und die Kaffeekasse entwendet. Zudem hinterließen sie erheblichen Schaden.

Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei der Diebstahl eines Tresors gemeldet. Unbekannte waren den Angaben zufolge in Nordhausen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 9 Uhr, bis Donnerstag, 15 Uhr, in Geschäftsräume in der Halleschen Straße eingebrochen und hatten diese nach Beutegut durchsucht.

Dabei stießen die Diebe auf den Tresor, den sie samt Inhalt entwendeten. Aus dem Kundenbereich wurde zudem eine Geldkassette und die Kaffeekasse gestohlen. Darin habe sich eine unbekannte Menge an Bargeld befunden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen sicherte vor Ort Spuren und leitete Ermittlungen ein. Neben dem Beuteschaden in Höhe von voraussichtlich mehreren Hundert Euro entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

