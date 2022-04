Geschichte wachhalten

Doreen Hotzan hofft auf jüngere Teilnehmer bei Veranstaltungen wie der Führung auf dem jüdischen Friedhof Ellrich.

Nicht nur Marie-Luis Zahradnik war angesichts der Resonanz auf ihre Führung über den jüdischen Friedhof überrascht. Ich selbst hätte auch nicht mit so vielen Teilnehmern gerechnet. Immerhin war schönes Wetter und das nutzen viele für andere Aktivitäten statt einer Führung, bei der es um Geschichte geht.

Dabei ist das Auseinandersetzen mit der jüdischen Vergangenheit in unserer Region wichtig. Gerade in einer Zeit, in der Rassismus immer wieder aufkeimt.

Leider waren bei der Führung in Ellrich kaum junge Leute unter den Teilnehmern. Dabei würde es gerade ihnen guttun, auf diese Art und Weise Geschichte lebendig zu erleben. Solche Veranstaltungen sollten vielleicht in den Geschichtsunterricht integriert werden. Historiker wie Marie-Luis Zahradnik wären da sicherlich offen für Anfragen.

Bedauerlich war auch zu erfahren, dass die Stadt Ellrich offensichtlich kaum Interesse an dem jüdischen Friedhof zeigt. Seit 1996 steht dieser unter Denkmalschutz. Die Stadt soll sich um das Areal kümmern, dort unter anderem den Rasen mähen. Dass die Veranstaltung stattfindet, war bekannt. Dennoch gab es auf dem Areal für die Teilnehmer einige Stolperfallen durch herumliegende Äste. Die hätte man im Vorfeld doch sicher beseitigen können.