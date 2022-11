Geschichtsverein in Nordhausen plant einen Abend im Tabakspeicher

Nordhausen. Öffentlicher Vortrag widmet sich einem Nordhäuser Familienarchiv.

Zu einem Vortragsabend mit Buchvorstellung lädt der Nordhäuser Geschichts- und Altertumsverein am Dienstag, 29. November, um 19.30 Uhr im Tabakspeicher-Museum ein, kündigt Vereinssprecherin Marie-Luis Zahradnik an. Krankheitsbedingt musste der Vortragsabend am 11. Oktober ausfallen. Umso größer sei die Freude, dass Tino Trautmann den Vortrag nachholt und über „Fotos aus dem Familienarchiv Seidel-Einenckel. Beobachtungen zur Nordhäuser Fotografie-Geschichte“ spricht.

Ebenso soll an dem Abend der 47. Band der Reihe „Beiträge zur Geschichte aus Stadt und Landkreis Nordhausen“ („Gelbe Reihe“) vorgestellt werden, der vom Nordhäuser Geschichts- und Altertumsverein und dem Stadtarchiv herausgegeben wird. In dem im Verlag von Steffen Iffland erscheinenden Band sind diesmal elf Autoren vertreten. Die Themen reichen vom 14. bis in das 21. Jahrhundert.

Beiträge handeln unter anderem von der Nordhäuser Reichsmünzstätte, vom Gymnasialrektor Johann Joachim Meier und von der Soldatenwerbung in der Freien Reichsstadt Nordhausen. Ein Vorreiter für Verwaltung und Polizeiarbeit war der Wolkramshäuser Robert Graf Hue de Grais, dem ein Aufsatz gewidmet ist.