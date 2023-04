Geschickt im Parcours: Luciana Förster siegt in der Dressurprüfung in Herreden

Herreden. Amateur-Fahrer präsentieren auf der Forst-Farm ihr Können im Dressur- oder Hindernisparcours. Hallen-Fahrturnier ist ein Höhepunkt im Vereinsleben.

Das Reit- und Fahrsportzentrum Nordthüringen auf der Forst-Farm in Herreden veranstaltete am Samstag einen Hallenwettbewerb für Fahrpferde. Das ist laut Veranstalterin Diana Forst ein weiterer Höhepunkt im Vereinsleben. Dabei wurde allen Amateur-Fahrern großer und kleiner Gespanne die Möglichkeit geboten, ihre Pferden sportlich zu präsentieren. In den Dressurprüfungen ging es zunächst um Eleganz, verschiedene Gangarten und die richtige Darbietung von Hufschlagfiguren. Hier konnte Luciana Förster aus Nordhausen (im Bild) die meisten Punkte sammeln und den Sieg holen. Im rasanten Hindernisfahren ging es anschließend um Geschick und Schnelligkeit beim Absolvieren eines Parcours.