Gesichter Nordhausens gesucht

Gesichter, die an Häusern in Nordhausen zu finden sind, gibt es viele. Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, wird sie entdecken. Fotos von ihnen wünscht sich Frank Tuschy, Gemeindepädagoge im Kinder-Kirchen-Laden, im Rahmen der aktuellen Wochenaktion. Geschickt werden können sie ihm am besten via E-Mail: frank.tuschy@lt-online.de. Wer Zusatzpunkte haben möchte, der schreibt am besten noch den Namen der Straße und die Hausnummer neben jedes Bild. Einsendeschluss ist der 12. März. Zu gewinnen ist wieder ein Griff in die große KILA-Schatzkiste in jener Woche, in der der Kinder-Kirchen-Laden wieder öffnen darf.