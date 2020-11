Gesperrte Brücke macht Wanderungen gefährlich

Mit Wohlwollen verfolgt Wolfgang Jörgens Initiativen, die den Tourismus im Südharz voranbringen. Umso mehr ärgert es den ehemaligen Sophienhofer Ortschef, dass seit Monaten die Bere-Brücke vom Schumannstal zum HSB-Bahnhof Eisfelder Talmühle gesperrt ist. „Bereits 2019, als es noch einen Qualitätsmanager für Tourismus gab, hatte ich darauf aufmerksam gemacht.“ Getan habe sich bis heute nichts. „Wanderer, auch Familien mit Kindern, die fußläufig nach einem Aufenthalt in Sophienhof den Heimweg per Harzer Schmalspurbahn antreten, sind so gezwungen, auf der B 81 und deren gefährlichem Kurvenbereich zum Bahnhof zu gehen.“

Wo ein Wille ist, finde sich auch ein Weg zur Lösung des Problems, ist Jörgens überzeugt. Die Kosten für das relativ kleine Bauwerk seien sicher überschaubar. Gemeinde Harztor kann bürokratischen Aufwand für die Planung einer neuen Brücke derzeit nicht leisten Die Fußgängerbrücke liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Harztor. Deren Ordnungsamt hatte den Überweg gesperrt, nachdem dieser als nicht mehr verkehrssicher eingestuft wurde. Es ging also um Gefahrenabwehr – nur sind Wanderer nun an der B 81 neuerlich Gefahren ausgesetzt. Unternimmt die Gemeinde etwas, damit sich an dem Zustand etwas ändert? Mit dieser Frage konfrontiert, erklärt Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU): „Derzeit unternimmt die Gemeinde nichts. Der damit verbundene bürokratische Aufwand ist derzeit nicht logistisch leistbar.“ Der Brücken-Zustand lasse eine reine Sanierung des Brückenbelages nicht zu. Nötig sei vielmehr ein Ersatzneubau mit Erneuerung der Widerlager. Doch gibt es hierfür weder eine Planung noch eine Kostenschätzung. Eindeutig seine Gemeinde sieht Stephan Klante nicht in Verantwortung: „Ungeklärt ist auch die sachliche Zuständigkeit. Die unmittelbar an das Gewässer angrenzenden Flurstücke, über die der zur Brücke gehörende Wanderweg verläuft, gehören dem Thüringen Forst.“ Der Südharzer Dampfloksteig in Trägerschaft des Landkreises quere die Bere an einer anderen Stelle, betont Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamts und Geschäftsführerin des Tourismusverbands Südharz-Kyffhäuser. Doch sendet sie zumindest ein Hoffnungssignal: Im Auftrag der Kommunen werde der Landkreis im Rahmen des Regionalen Entwicklungskonzepts auch die Wander- und Radwegeinfrastruktur analysieren. „Dies eröffnet die Möglichkeit, auch solche Punkte wie diese gesperrte Brücke zu betrachten und in Frage kommende Fördermöglichkeiten zu eruieren.“ Es sei eine Chance, vorhandene Wegeinfrastruktur weiterzuentwickeln.