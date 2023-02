Gesperrte Fahrspuren auf A 38 bei Nordhausen

Nordhausen. Die großen Verkehrsmengen auf der Südharz-Autobahn fordern ihren Tribut: Demnächst muss wieder gebaut werden. Das geht mit Sperrungen einher.

Mit Verkehrsbehinderungen ist in den nächsten Wochen auf der A 38 zu rechnen. Wie die Pressestelle der Autobahn GmbH mitteilte, erfolgt zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Berga bis 17. März auf beiden Richtungsfahrbahnen eine einstreifige Verkehrsführung. Grund seien vorbereitende Arbeiten der Baumaßnahme Heringen-Berga. In genanntem Abschnitt stehen in diesem Jahr Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an.