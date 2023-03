Gesperrte Straßen im Kreis Nordhausen: Viele Geduldsproben und Umwege für Autofahrer

Die Bauarbeiten in der Geschwister-Scholl-Straße in Niedersachswerfen sind bis Ende August geplant.

Nordhausen. Viele Straßen in Nordhausen und im Kreisgebiet sind derzeit halbseitig oder voll gesperrt. Wir haben hier die gravierendsten Beispiele zusammengetragen.

Der grundhafte Ausbau der Riemannstraße erlebt seinen zweiten Abschnitt. Das heißt: Riemannstraße und die westliche Seite der Wallrothstraße sind bis Ende dieses Jahres gesperrt.

Straßenbauarbeiten behindern bis Ende April den Verkehr in der Parkallee in Höhe des Beethovenrings. Um einen Gehweg neu bauen zu können, ist die Wilhelm-Raabe-Straße bis Ende März nicht passierbar. Wegen Kanal- und Straßenbau kann bis zum 20. Dezember auch kein Verkehr durch die Rosengasse und an der Wiedigsburg rollen. Für die Grunderneuerung des Gleisdreiecks sind Restarbeiten erforderlich. Deshalb ist die Spiegelstraße bis 17. März voll gesperrt. Die Baufeldvorbereitungen für den Wertstoffhof blockieren bis 17. März die Herweghstraße.

Weil in Nord eine neue Sport- und Freizeitanlage gebaut wird, steht der Parkplatz in der Hufelandstraße bis zum 6. April nicht zur Verfügung. Auch der Parkplatz Am Alten Tor soll ab 13. März bis 30. Juni gesperrt werden, um dort ein Elektrokabel verlegen zu können.

Auleben. Die Schachtarbeiten für den Kanalbau in der Rudolf-Breitscheid-Straße dauern bis zum 17. März.

Bleicherode. Bis zum September ist die Johannes-Kleinspehn-Straße wegen Kanal- und Straßenbaus voll gesperrt. Um das Panem-Werk wieder aufbauen zu können, ist im Kirschhagenschen Weg eine Vollsperrung bis zum 30. April notwendig.

Ellrich. Die Kanalbauarbeiten in der AWG-Siedlung sowie in Mehler- und Scharffestraße erfordern eine Vollsperrung bis Ende August. Die Gartenstraße bleibt bis Ende März voll gesperrt.

Hörningen. Um das Glasfaserkabel fürs schnellere Internet verlegen zu können, muss die Straße Zum Sattelkopf bis zum 17. März gesperrt bleiben.

Ilfeld. Der Hang muss gesichert werden. Deshalb ist die B 4 zwischen Ortsausgang und Waldbad bis Ende August halbseitig gesperrt. In der Kirchgasse müssen Brandschäden beseitigt werden. Daher ist sie bis 24. März voll gesperrt.

Kleinfurra. Bis Ende März bleibt die Hauptstraße am Bahnhof wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.

Kleinwechsungen. Aufgrund einer Containerstellung ist die Dorfstraße bis 16. März voll gesperrt.

Klettenberg. Wo sich Liebenröder- und Hauptstraße kreuzen (bis zur Ernst-Thälmann-Straße), ist bis Ende Juli der Kanalbau zur Ortsentwässerung vorgesehen.

Lipprechterode. Die Hauptstraße ist zwischen Hofgasse und Ortsausgang bis 27. Oktober wegen Kanal- und Straßenbaus gesperrt.

Mauderode. Wegen Kanal- und Straßenbaus ist die Kunze-Knorr-Straße bis Ende Juni dicht.

Niedersachswerfen. Wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten ist die Geschwister-Scholl-Straße bis Ende August gesperrt. Der Weg nach Harzungen und Neustadt führt über Ilfeld und Osterode.

Uthleben. Wegen Brückenbauarbeiten ist die Sundhäuser Straße bis 16. Juni gesperrt.

Wipperdorf. Um eine Brücke über den Kehmstedter Bach sanieren zu können, muss die Landesstraße zwischen Wipperdorf und Bleicherode bis Ende August gesperrt werden.

Wolkramshausen. Die Sanierungsarbeiten in der Hainleitestraße dauern an. Die Straße bleibt bis Ende März voll gesperrt.

Quellen: Landratsamt und Stadtverwaltung Nordhausen