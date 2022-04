Gesperrte Straßen im Landkreis Nordhausen

Am 11. April haben die Bauarbeitenin in der Grimmelallee zwischen der Europakreuzung und der Behringstraße begonnen.

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es vielerorts im Kreis Nordhausen zu Verkehrsbehinderungen.

Weil die Riemannstraße in Nordhausen grundhaft ausgebaut wird, bleibt bis zum Jahresende der Bereich zwischen Alexander-Puschkin- und Köllingstraße voll gesperrt.

Die Grundsanierung der Grimmelallee in Nordhausen wurde am 11. April fortgesetzt. Bis Jahresende ist die Straße deshalb voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Bochumer Straße.

Aufgrund des Umbaus der Buswendeschleife in der Elisabethstraße in Nordhausen bleibt diese bis 26. August voll gesperrt.

Die Hauptstraße/Ecke Clara-Zetkin-Straße in Nordhausen ist noch bis zum 26. April wegen der Fahrbahnsanierung und Arbeiten am Entwässerungssystem dicht. In der Hauptstraße werde zudem Bitumen eingebaut.

Die Straße An der Bleiche in Nordhausen ist wegen der Erschließung von Baugrundstücken bis mindestens 4. Mai gesperrt.

Die Töpferstraße/Ecke Käthe-Kollwitz-Straße in Nordhausen ist wegen des Austausches eines Kabelschachtes für die Telekom vom 25. April bis zum 6. Mai voll gesperrt.

In der Pliethstraße in Nordhausen werden Leitungen für Versorgungsträger verlegt. Deshalb bleibt diese bis zum 6. Mai voll gesperrt.

Die Zorgestraße in Nordhausen bleibt bis 31. Mai aufgrund des Neubaus der Feuerwehrzufahrt dicht.

Die Kreisstraße zwischen Flarichsmühle und Haferungen ist im Zuge der Bauarbeiten für die B 243 bis zum 29. April voll gesperrt.

In der Geschwister-Scholl-Straße in Niedersachswerfen wird bis Jahresende gebaut, weshalb eine Vollsperrung notwendig ist.

Die Landesstraße zwischen Holbach und Schiedungen bleibt bis zum 31. Mai voll gesperrt.

Die Johannes-Kleinspehn-Straße in Bleicherode ist wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten bis zum 8. Dezember gesperrt.

Kanalbauarbeiten führen in Kleinwechsungen dazu, dass Haupt- und Dorfstraße bis zum 29. April gesperrt bleiben müssen.

Quelle: Stadt Nordhausen, Landratsamt (Alle Angaben ohne Gewähr)