Wer von der Bochumer Straße nach Salza will, muss ab Montag einen Umweg fahren. Bis 2. September führt die Umleitung über die Straße der Genossenschaften.

Gesperrte Straßen in Stadt und Kreis Nordhausen

Nordhausen. In diesen Tagen müssen sich Autofahrer im gesamten Südharz auf Umleitungen und somit auf längere Fahrtzeiten einrichten. Auch im Stadtgebiet von Nordhausen sind etliche Straßenbaustellen.

In der Bochumer Straße muss zwischen Birkenweg und Kreisverkehr die Fernwärmeleitung erneuert werden. Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Abschnitten. Zunächst ist die Bochumer Straße ab Montag, 21. August, bis 2. September voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Hesseröder -, Straße der Genossenschaften, Clara-Zetkin- und Hauptstraße.

Die Riemannstraße ist bis Ende des Jahres voll gesperrt. Hier wird der grundhafte Ausbau fortgesetzt. Die Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Brücke dauert bis Ende September an. Bis zum 29. September besteht eine Vollsperrung zwischen der Gumpestraße und der Schönen Aussicht, auch für Fußgänger.

Der Kanal- und Straßenbau in der Rosengasse (Wiedigsburg) dauert bis 20. Dezember. Der Neubau des Wertstoffhandels stoppt bis Ende März 2024 den Durchgangsverkehr in der Herweghstraße.

Um einen Hausanschluss verlegen zu können, ist die Theodor-Storm-Straße bis zum 25. August eine Sackgasse. Am 21. und 22. August steht ein Kran in der Hardenbergstraße, um Reparaturarbeiten an einem Gebäude ausführen zu können. Im Bereich der Hausnummer 68 ist eine Vollsperrung wohl unumgänglich.

Bleicherode. Bis zum 1. September läuft in der Johannes-Kleinspehn-Straße der Kanal- und Straßenbau. Die Arbeiten am Zierbrunnenplatz enden voraussichtlich kurz vor Weihnachten am 15. Dezember. Die Vom-Stein-Straße ist bis zum 29. September voll gesperrt.

Ellrich. Die Lohmann-, Mehler- und die Scharffestraße sowie die AWG-Siedlung sind noch bis zum 31. August voll gesperrt.

Lipprechterode. Die Hauptstraße ist zwischen Hofgasse und Ortsausgang bis 27. Oktober gesperrt.

Mauderode. Bis zum 29. September bleibt die Kunze-Knorr-Straße für den Durchgangsverkehr dicht.

Netzkater. Bis zum 15. September ist die B 4 zwischen Netzkater und Rothesütte wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt.

Steigerthal. Kein Durchkommen gibt es an den Schieferliethen bis zum 29. September. Hier erfolgt der Wiederaufbau eines Hauses.

Wipperdorf. Wegen Brückenbauarbeiten bleibt die Landesstraße zwischen Wipperdorf und Bleicherode bis 15. September gesperrt.

Wolkramshausen. Die Hainleitestraße kann bis Ende Oktober nicht durchquert werden. Die Wernröder Straße ist bis 22. September und der Triftweg bis zum 23. Dezember voll gesperrt.