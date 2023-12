Verkehr Gesperrte Straßen in Stadt und Landkreis Nordhausen

Nordhausen. Baustellen sorgen weiterhin vielerorts für Behinderungen. Autofahrer müssen Umleitungen in Kauf nehmen und mehr Zeit einplanen.

Die B 4 wird zwischen dem Nordhäuser Beethovenring und Niedersachswerfen saniert. Bis 22. Dezember gilt die Vollsperrung zwischen den Straßen Am Hofberg und Rosenstraße.

Die Freiherr-vom-Stein-Straße ist stadtauswärts bis 22. Dezember wegen Sanierung gesperrt. Umgeleitet wird über Ufer- und Helmestraße sowie den Darrweg. Die Ein- und Ausfahrt der Motorenstraße bleibt gesperrt.

Weil am Brückenbauwerk in der Helmestraße Reparaturen zu erledigen sind, wird die Unterführung vom 11. Dezember, 18 Uhr, bis 12. Dezember, 6 Uhr halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet.

Die Arndtstraße ist bis 22. Dezember voll gesperrt, weil dort ein Telekomschacht ausgetauscht werden soll.

Die Riemannstraße ist bis Jahresende voll gesperrt, weswegen auch die Scholl-Straße an der Ecke zur Riemannstraße unpassierbar ist.

Die Ellernstraße ist bis 22. Dezember wegen einer defekten Fahrbahnoberfläche voll gesperrt.

Bauarbeiten in Rosengasse und Wiedigsburg dauern bis 20. Dezember.

Bis 31. Dezember gilt die Vollsperrung in der Straße Zum Gumpetal zwischen der Gumpestraße und der Schönen Aussicht.

Markt sowie Luther- und Nikolaiplatz sind wegen des Weihnachtsmarkts bis 23. Dezember voll gesperrt.

Ellrich. Bis Ende des Jahres ist die AWG-Siedlung mit Mehler- und Scharffestraße voll gesperrt.

Mauderode. Bis 2. Mai 2024 bleibt die Kunze-Knorr-Straße wegen Kanalbaus gesperrt.

Neustadt. Die Kanalbauarbeiten in der Osteröder Straße dauern Jahresende.

Wolkramshausen. Die Arbeiten in der Wernröder Straße, laufen noch bis zum 22. Dezember unter Vollsperrung.

Windehausen. Die Hauptstraße ist an der Einmündung zur Kirchstraße wegen eines Gerüstes bis Ende des Jahres halbseitig gesperrt. Ein Ampel regelt den Verkehr.

Quellen: Stadtverwaltung Nordhausen, Landratsamt und Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr