Gespräch am Bauzaun vom Nordhäuser Ossietzky-Hof: Wohnungsunternehmen informiert über das Projekt

Nordhausen. Die Nordhäuser Wohnungsbaugesellschaft lädt zu einer Informationsveranstaltung ein. Das erwartet die Teilnehmer.

Was passiert aktuell an Nordhausens größter Wohnbaustelle, dem IBA-Projekt Ossietzky-Hof? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Inge Klaan an diesem Donnerstag, 15. Juni, bei dem zweiten Bauzaungespräch der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) am Ossietzky-Hof.

Dieses Mal findet das Informationsgespräch am späten Nachmittag statt. Um 17 Uhr informiert die Geschäftsführerin des Unternehmens über die aktuellen Bautätigkeiten, das Fensterrecycling und das bisher in Nordhausen einzigartige gebäudeübergreifende Energiekonzept des Quartiers. „Wir zeigen am Beispiel des Multitalents Ossietzky-Hof, wie ein teilsanierter Plattenbaustandort klimagerecht umgebaut werden kann und unsere Mieter dabei einerseits von einem höheren Wohnwert und andererseits von niedrigeren Nebenkosten profitieren können“, erläutert SWG-Chefin Inge Klaan.

Treffpunkt für das SWG-Bauzaungespräch ist die gelbe IBA-Ausstellung auf der Grünfläche nahe der Haltestelle Dr.-Robert-Koch-Straße in Nordhausen. Von dort geht es dann für die Teilnehmer der Veranstaltung in einem kurzen Fußmarsch zum Wohnquartier.