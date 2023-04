Gesunde Skepsis vereitelt Trickbetrug im Südharz

Rottleberode. 900 Euro drohte eine Südharzer Seniorin diese Woche zu verlieren, weil Trickbetrüger sie als ihr Opfer auserkoren hatten. Doch daraus wurde nichts.

Einen erneuten Fall von Trickbetrug meldet die Polizei aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz. Am Dienstagnachmittag erhielt eine 76-jährige Frau aus Rottleberode einen Telefonanruf mit der Mitteilung, dass sie 18.000 Euro gewonnen hätte. Kurze Zeit später informierte ein weiterer Anrufer, dass der Gewinn in wenigen Minuten übergeben wird, die Seniorin jedoch 900 Euro für die Transportkosten bereithalten solle. Die Dame wurde misstrauisch, lehnte jegliche Zahlung ab und beendete das Telefonat. Es entstand kein Schaden, so die Polizei aus Eisleben.