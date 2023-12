Getunt und berauscht: Polizei zieht im Kreis Nordhausen einen 18-Jährigen aus dem Verkehr

Nordhausen Ob Auto, Moped oder E-Scooter: Die Nordhäuser Polizei hat bei allen drei Kontrollen die Fahrer im Drogenrausch erwischt.

Die Nordhäuser Polizei kennt zwei bedeutsame Feinde im Straßenverkehr: Alkohol und Drogen. Deshalb haben die Beamten immer die Augen offen, wenn sie unterwegs sind. Auch am vergangenen Freitag gab es Kontrollen.

In Bleicherode stoppten Polizisten am Freitagnachmittag in der Löwentorstraße einen jungen Mann, der mit einem Moped unterwegs war. Als sich die Gesetzeshüter Technik und Mensch näher anschauten, kam einiges zum Vorschein. Das Moped war baulich verändert, um seine Leistung zu steigern. Da der 18-Jährige nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnisklasse war, um das „getunte Gefährt“ zu führen, leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Zudem stellten sie das Kleinkraftrad zur weiteren Begutachtung sicher. Da der Drogentest beim Fahrer positiv war, musste er zu einer Blutentnahme in die Bleicheröder Klinik.

Je später der Abend in Nordhausen, umso berauschter die Verkehrsteilnehmer

Einen berauschten Autofahrer erwischte die Polizei am Freitag gegen 22 Uhr in Nordhausen in der Langen Straße. Der Drogentest bei dem 24-Jährigen war positiv. Damit war seine Fahrt an der Stelle sofort beendet, zur Blutentnahme im Südharz-Klinikum chauffierten ihn die Beamten.

Eine Stunde später ertappten die Ordnungshüter am Salzagraben in Nordhausen einen 30-jährigen E-Scooter-Fahrer, bei dem der Drogenvortest ebenfalls ein positives Ergebnis anzeigte. So kam es wie immer: Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und brachten ihn zur Blutentnahme in das Nordhäuser Krankenhaus.