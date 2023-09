Gewalttätiger Übergriff auf Frau in Nordhausen

Nordhausen. In Nordhausen wird eine Frau von drei Männern angegriffen. Als ihr Mann ihr helfen will, wird er zusammengeschlagen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Bereits am 6. August gipfelte gegen Mitternacht in Nordhausen eine Nötigung in eine Körperverletzung. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hätten drei bisher unbekannte Männer eine Frau vom Rathausplatz zum Nikolaiplatz gezogen. Als der Ehemann der 33-Jährigen ihr helfen wollte, wurde er mehrfach getreten und geschlagen. Die drei Männer seien dann in Richtung Rathausplatz weitergezogen.

Alle drei Männer hatten laut Polizei einen "ausländischen Phänotyp". Einer der Männer trug zum Tatzeitpunkt einen langen Bart, ein buntes Hemd, eine schwarze Mütze, eine Halskette sowie ein silbernes Armband. Ein anderer Täter hatte lange Koteletten und einen Schnurrbart. Er trug seine Haare zum Tatzeitpunkt nach hinten und war ebenfalls mit einem bunten Hemd bekleidet.

Wer die Situationen auf dem Rathaus- und Nikolaiplatz beobachtet habe oder sachdienliche Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, solle sich an Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 wenden.

