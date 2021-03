Mit einer Waffe hatte der Angeklagte in Keula um sich geschossen.

Keula. Der Mann hatte in Keula auf einen anderen Mann geschossen und wurde dann überwältigt.

Gewalttat in Keula: Staatsanwalt und Verteidigung fordern Haft

Im Prozess vor dem Landgericht Mühlhausen gegen einen zum Tatzeitpunkt 30-jährigen Mann, der am 29. Dezember 2019 mit einer Waffe zunächst eine Frau in Großbrüchter bedrohte und wenig später auf einen Mann in Keula schoss, wurden die Plädoyers gesprochen.