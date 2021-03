Gewerkschaft sorgt sich um die Frauen

In der Gebäudereinigung arbeiten viele Frauen mit 450-Euro-Verträgen. In der Krise sind sie kaum geschützt, kritisiert die Gewerkschaft IG Bau. (Symbolbild)

Vor einem Rückschritt bei der Gleichberechtigung für Frauen in Folge der Corona-Pandemie warnt die Gewerkschaft IG Bau. „Vor allem Minijobs werden in der Krise zunehmend zur Karrierefalle“, kritisiert der stellvertretende Bezirksvorsitzende der IG Bau, Harald Buntfuß. In der Gebäudereinigung seien solche Arbeitsverhältnisse besonders verbreitet. Im Kreis Nordhausen seien laut Arbeitsagentur 70 Prozent aller rund 70 Minijobs in der Branche in Frauenhand.

„Geringfügig Beschäftigte gehen nicht nur beim Kurzarbeitergeld leer aus. Sie sind auch häufiger von Entlassungen betroffen“, beklagt Buntfuß. Die IG Bau plädiert dafür, die Minijobs in der jetzigen Form abzuschaffen und sozialversicherungspflichtig zu machen. Eine Anhebung der Verdienstgrenze auf 600 Euro, wie sie einige Arbeitgeberverbände fordern, liefe hingegen auf einen Ausbau prekärer Arbeitsverhältnisse hinaus. Zudem stehe das Ehegatten-Splitting einer echten Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt im Weg. „Durch hohe Abzüge in der Steuerklasse 5 bleibt vielen Frauen nur wenig vom Bruttoverdienst. Das führt auch zu geringen Arbeitslosenansprüchen und Einbußen beim Elterngeld“, kritisiert Buntfuß. Die Politik müsse das Thema in diesem Wahljahr anpacken und eine Reform der Einkommenssteuer voranbringen.