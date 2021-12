Gewinnerdorf Appenrode

Appenrode. Der Ellricher Ortsteil setzt sich bei Regionalwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ durch.

In der ersten Stufe des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ belegte Appenrode Rang zwei in der Region Mittel-/Nordthüringen. Das wurde am Montag bei der digitalen Auszeichnungsveranstaltung der neun Regionalsieger verkündet.

Die Sieger-Dörfer erhalten jeweils eine Plakette in Edelstahloptik, eine Urkunde und ein Preisgeld. Zudem ist der Ellricher Ortsteil für den Landeswettbewerb 2022 qualifiert und hat die Möglichkeit, seine Zukunftsfähigkeit einer Jury zu präsentieren.