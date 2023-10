Bevor sich das Team vom Kletterfelsen auf dem Nordhäuser Petersberg in eine kleine Pause verabschiedet, kann dort am Freitag, 6. Oktober, noch einmal geklettert werden.

Gipfelstürmer in Nordhausen aufgepasst: Letzte Chance zum Klettern auf dem Petersberg

Nordhausen. Das Team vom Kletterfelsen auf dem Nordhäuser Petersberg verabschiedet sich in eine kurze Pause. Vorher kann noch einmal geklettert werden.

Der Kletterfelsen „Peter-Stein-20“ auf dem Petersberg in Nordhausen kann am Freitag, 6. Oktober, noch einmal bezwungen werden. Geklettert werden könne allerdings nur, wenn das Wetter mitspiele, heißt es in der Ankündigung. Danach legt das Team vom Kletterfelsen erstmal eine kleine Herbstpause ein.

Ab Freitag, 20. Oktober, können Interessierte jeden Alters dann wieder wie gewohnt jeden Freitagnachmittag ab 14 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit auf den Petersberg zum Klettern kommen. Fachkundiges Personal kümmert sich um die Sicherung. Die Mitarbeiter freuen sich auf viele Kletterer, egal ob Kindergartenkind (mit Eltern), Schüler, Jugendliche, Erwachsene, Familien oder Senioren.