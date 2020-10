Keine Kurzarbeit, kein Jobabbau: Das 91 Mitarbeiter zählende Ellricher Werk von Casea ist bislang gut durch die pandemiebedingte Krise gekommen. Obwohl die keramische Industrie als Formengips-Abnehmer und Lieferant für Gastronomie und Hotellerie schwächelt.

Allein, die heraufziehende Rohstoffkrise beunruhigt: Rea-Gips wird mit jedem abgeschalteten Kohlekraftwerk weniger am Markt, Casea kommt nach eigenen Angaben um erste Importe nicht umhin. Und gegen den Naturgipsabbau ist der Widerstand im Südharz ungebrochen. Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) stärkt am Donnerstag jenen den Rücken, die die einmalige Karstlandschaft nicht weiter zerstört sehen wollen, die in der Rüdigsdorfer Schweiz keinen zweiten Steinbruch wollen. „Es wird schwer, sich außergerichtlich einigen zu können“, spricht sie den Rechtsstreit zum Winkelberg an.

Siegesmund hatte dort 2018 ein Naturschutzgebiet ausweisen lassen, Casea zog dagegen vor Gericht. Die Sache liegt nach wie vor beim Oberverwaltungsgericht, laut Casea-Geschäftsführer Andreas Hübner rücke man von der Klage auch nicht ab: „Es ist unser Eigentum“, benennt er die umstrittenen 18 Hektar. Am Rüsselsee zwischen Appenrode und Woffleben würden die Vorräte des begehrten hochreinen Gipses noch maximal drei Jahre reichen.

Zweifelsohne, die Fronten sind verhärtet. Und doch sind beide Seiten zu einem Dialog bereit. Also besucht Siegesmund am Donnerstag erstmals Casea in Ellrich. Sie lässt sich den Leitstand erklären, sucht das Gespräch mit einer Chemielaborantin. Sie weiß um das Arbeitsplatz-Argument in der Gipsdebatte. Das Ellricher Werk stellt sie denn auch nicht per se zur Debatte, erklärt stattdessen, das Geschäftsfeld der Zukunft sei die „Spezialisierung auf den medizinischtechnischen Bereich“.

Aktuell macht dieser Sektor nur etwa zehn Prozent des Jahresumsatzes von rund 15 Millionen Euro aus, sagt Hübner. Spricht Casea von einem Spezialgipsanteil im Ellricher Werk von rund 60 Prozent, so sind damit auch Formengipse für die keramische Industrie gemeint. Ebenso Gipse für die Lebensmittelindustrie, die immerhin für etwa ein Viertel des Umsatzes sorgen.

Siegesmund soll wissen, dass Gips in Hundefutter, in Backpulver, in Zahnpasta steckt. Ebenso für die Zucker- und Bierherstellung verwendet wird. Doch die Ministerin belässt es nicht beim Staunen über diesen Lebensmittelzusatzstoff E516. Sie hinterfragt diese Tatsachen, will sich nicht damit abfinden, dass die Verwendung unverzichtbar sein soll. Beispiel Bier: Die Brauer passen mit Gips den pH-Wert des verwendeten Wassers an, auf dass das Bier einer Marke aus unterschiedlichen Brauereien gleich schmeckt.

Die Umweltministerin hat auch als Gast eine Botschaft. Und die sagt sie mehrmals: „Naturgips ist eine endliche Ressource.“ Deshalb setzt sie ihre Hoffnungen auf alternative Baustoffe und auf Recyclinggips.

Für letzteres hat Casea ein offenes Ohr. Neuerdings lässt man sich nicht mehr benötigte Formengipse zurückgeben, braucht so immerhin 0,7 Prozent weniger Naturgips. Im Werk Dorste stellt Casea mit Gips aus Recyclinganlagen Putze her. Nur bekämen letztere wie die in Großpösna nicht genug Ausgangsmaterial aus der Baubranche. „Aus Thüringen sind es nur 2400 Tonnen pro Jahr“, sagt Silvio Löderbusch, Chef des Remondis-Konzerns, zu dem Casea gehört.

Es folgen „Hausaufgaben“ an die Ministerin: Sie müsse „klarstellen“, dass es für Gips keine Deponie-Andienungspflicht gibt, das Kreislaufwirtschaftsgesetz vielmehr dem Recyceln den Vorzug gibt. Allerdings unter dem Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit. Womit Löderbusch beim nächsten Thema wäre: Er plädiert für eine Deponiesteuer wie im Ausland auf recyclingfähiges Material. Nicht bleiben dürfe es auch bei der Vorschrift, dass Recyclingmaterial absolut asbestfrei sein muss.