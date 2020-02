Gut 100 Demonstranten wanderten am Samstag angeführt vom BUND-Kreisverband zum neuen Gipssteinbruch am Kuhberg bei Harzungen, um weitere Neuverritzungen im Südharz und eine Ausweitung des Abbaugebietes zu verhindern.

Gipshungrigen ins Maul geschaut: Harzunger Protestwanderer

Bislang nur 0,4 Hektar groß ist das Loch am Kuhberg, doch umso größer das Erstaunen, als gut 100 Wanderer am Samstag erstmals hineinblicken: „Jetzt ist es doch geschehen“, sagt eine Dame am Rand des ersten neu verritzten Südharzer Gipssteinbruchs seit der Wende. Eine andere neben ihr dreht sich vom aufgeworfenen Erdreich um gen Harzungen. Nur gut einen Kilometer bis in den Ort ist es von hier. Das wird ihr nun bewusst: „Oh Gott, wenn die sprengen...“, schimpft sie. Ein Mann gesellt sich neben die Frauen. „Mist“ ist eines der wenigen druckreifen Wörter, die er angesichts des Lochs im Boden sagt.

Viele Wanderer hatten eigene Transparente dabei. Foto: Peter Cott

Eines, das in den kommenden Monaten noch größer werden dürfte: Hatte das Landesbergamt dem Walkenrieder Unternehmen Saint-Gobain doch vor knapp drei Jahren einen Abbau auf 1,9 Hektar zugelassen. Dass die Protestwanderer, die am Samstag einem Aufruf Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) gefolgt sind, das bestehende Abbaurecht nicht rückgängig machen können, ist allen bewusst. Doch sie wollen ein Zeichen setzen: Gegen das eigentlich 18 Hektar große Bewilligungsfeld. Und gegen den 2018 vorgelegten Regionalplanentwurf, der am Kuhberg obendrein weitere 30 Hektar für „vorsorgende Rohstoffsicherung“ vorsieht.

„Die Gipsindustrie fordert immer Kompromisse. Aber man hat den Eindruck, dass nur wir

BUND-Kreischefin Heidi Schell erläutert mögliche Dimensionen des Steinbruchs. Foto: Peter Cott

kompromissbereit sind“, sagt BUND-Kreisvorsitzende Heidi Schell. „Machen wir einen Schritt zurück, macht sie einen nach vorn“, fürchtet sie um ein Herannahen des Bruchs bis kurz vor Rüdigsdorf. Ihr Plädoyer an diesem Tag ist deshalb kurz zusammengefasst: „Sucht nach Alternativen zum Naturgips!“ Zudem appelliert Schell auch an die künftige Landesregierung, Worten Taten folgen zu lassen und deutet zum Bromberg. Der solle endlich zum Naturschutzgebiet werden, um eine Erweiterung des Himmelsberg-Steinbruchs zwischen Woffleben und Appenrode zu verhindern.

Der Wandereinladung ist auch Neustadts Bürgermeister Dirk Erfurt (parteilos) gefolgt. „Der Gipshunger hat wieder ein Dorf mit offenem Boden geschaffen“, sagt er und fürchtet um einen Niedergang der Lebensqualität in Harzungen. Den „Gipsstaub auf der Torte“ sieht er bereits förmlich vor

Eine Unterschriftenliste soll Landespolitikern und Harztor-Bürgermeister Stefan Klante (CDU) als Vorsitzender im Gemeinde- und Städtebund eine Mahnung sein. Foto: Peter Cott

sich, ebenso wie den erhöhten Lkw-Verkehr und Erschütterungen durch Sprengungen. Und schlimmstenfalls sieht er den Tagebau näher an seinen Luftkurort wandern. Sicher, ohne Gips gehe es nicht – das weiß auch der Neustädter. „Aber ein noch größeres Abbaugebiet würde der touristischen Entwicklung vergangener Jahre entgegenwirken“, moniert er.

Die Frage der moralischen Berechtigung indes wirft Manfred Kappler auf: Wem gehöre der einmalige Südharzer Gipskarstgürtel? Aus Sicht des Ilfelder Senioren nicht der Industrie, sondern den Menschen vor Ort. Den Kurs wirtschaftlichen Dauerwachstums moniert er ebenso, wie es Niedersachswerfens Pfarrer Bodo Seidel wenig später tun wird. „Wir sind auf dem Weg zur Selbstzerstörung“, ahnt Kappler.

Doch die Gipsgegner müssen auch Gegenstimmen

Bislang 0,4 Hektar groß ist das Loch am Kuhberg. Foto: Peter Cott

ertragen: Achim Jauer, stellvertretender Kreiswegewart, steht direkt an der Bruchkante nur wenige Meter neben Karstwanderweg und Dampfloksteig, den beiden hiesigen Qualitätswanderwegen, betont aber auch die wirtschaftliche Bedeutung des Gipsabbaus als Arbeitgeber. Dass man diese Meinung – murrend zwar – hinnimmt, findet lobende Worte von Ulrich Wieland. Der Mann von der Bundeskontaktstelle Gesteinsabbau der Grünen Liga ist eigens aus Sachsen angereist. Die Umweltschutzorganisation hatte jüngst erst wegen eines Protests gegen Rodungen eines Waldes für die geplante Tesla-Autofabrik für Aufsehen gesorgt. Den hiesigen Umweltschützern rät er zum langen Atem. „Wir kämpfen seit 30 Jahren gegen Raubbau und manche dieser Kämpfe haben wir sogar gewonnen“, scherzt er. Doch dazu sei Sachlichkeit oberstes Gebot.