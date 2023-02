Der amerikanische Jazzrock-Gitarrist Scott Henderson tritt mit seinem Trio am 4. März im Nordhäuser Jugendclubhaus auf.

Gitarrenlegende gastiert im Jugendclubhaus in Nordhausen

Nordhausen. Mit Scott Henderson gibt sich einer der besten Jazzgitarristen mit seinem Trio die Ehre am 4. März.

Am kommenden Samstag, dem 4. März, steht ab 19.30 Uhr das Scott Henderson Trio im Nordhäuser Jugendclubhaus auf der Bühne. Den Abend eröffnen wird Jeff Aug, ein Underground-Gitarrist aus Washington, D.C.

„Scott Henderson ist eine Legende, die immer wieder atemberaubende Shows liefert, die Gitarrenfans jeden Alters und jeder Couleur in ihren Bann zieht“, berichtet Holger Gonska vom Nordhäuser Jazzclub. „People Mover“, Hendersons jüngste und erfolgreichste Arbeit als Bandleader, ist eine Trioproduktion, die derzeit von seiner Band mit Romain Labaye (Bass) und Archibald Ligonniere (Schlagzeug) live aufgeführt wird. Das Trio tourt durch die ganze Welt und spielt sowohl Material aus Scotts letzten Alben als auch aus seinen Blues-Alben.

Grenzgänger zwischen Jazz und Blues

Scott Henderson bringt mit seinem modernen Gitarrenspiel stets Leidenschaft und Vielseitigkeit zum Ausdruck. „Seine Konzerte überschreiten die Grenzen zwischen Jazz und Blues und erforschen die Kraft von beidem“, so Gonska weiter. Nur wenige beherrschten das, was Henderson kann: „Von der Raserei eines Jimi Hendrix bis zu den harmonischen Höhen eines Herbie Hancock in nur wenigen Takten“, schwärmt der Jazzclub-Chef. Dieses Trio befriedige die Bedürfnisse aller Henderson-Fans weltweit.

Scott Henderson ist unter anderem mit dem Geiger Jean-Luc Ponty, dem Bassisten Jeff Berlin und Joe Zawinul von Weather Report aufgetreten, und er war der ursprüngliche Gitarrist der Chick Corea Elektric Band. Er wurde als die „Nummer 1 der Jazzgitarristen“ (Guitar World Magazine, 1991) und als „Bester Jazz-Gitarrist“ (Guitar Player Magazine, 1992) ausgezeichnet.