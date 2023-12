Glätte, Gartenlauben-Einbrüche, Alkoholrausch: Polizeinachrichten für Nordhausen

Der Winter stellt Autofahrer vor Herausforderungen, verlassene Laubenkolonien locken Kriminelle.

Sechs Verkehrsunfälle bei winterlicher Witterung

Bei winterlichen Straßenverhältnissen haben sich im Landkreis Nordhausen von Freitag bis Sonntagvormittag sechs Verkehrsunfälle ereignet, teilte die Landespolizeiinspektion Nordhausen mit. Ausgenommen davon sei die Autobahn 38, hierfür ist die Autobahnpolizei zuständig. Die Zahl solcher Unfälle auf den Straßen der Region wird von der Polizei als relativ gering angesehen. Bei drei Unfällen habe sich der Verursacher aber pflichtwidrig davongemacht. Der bisher bekannte Sachschaden werde auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache sei überwiegend in der winterlichen Witterung zu sehen.

Ganoven plündern mehrere Gartenlauben in Nordhausen

Unbekannte Kriminelle haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu der Kleingartenanlage „Im Hirschental“ am Karstwanderweg in Nordhausen verschafft. Wie die Polizei dazu meldete, brachen sie mehrere Gartenlauben gewaltsam auf. Aus dem Inneren hätten sie Fernsehgeräte, Werkzeuge, Werkzeugkisten, aber auch solch banale Dinge wie Toilettenpapier mitgenommen. Der Schaden an den Hütten werde auf 1300 Euro beziffert. Zu dem Beutewert wurde nichts mitgeteilt.

Frau hat 2,53 Promille intus und steuert einen Transporter

Eine Frau aus Nordhausen hat mit 2,53 Promille einen VW-Transporter durch die Stadt gesteuert. Sie wurde von der Polizei erwischt. Ob sie – zusätzlich zu der strafbaren Trunkenheitsfahrt – in einen Verkehrsunfall kurz zuvor in der Nähe verwickelt war, sei Gegenstand von Ermittlungen. Nach Angaben der Polizei fand die Kontrolle am Samstagabend statt. Die 54-Jährige sei bei der „Aufnahme eines Sachverhaltes“ ins Visier der Polizei geraten, genauere Auskünfte hierzu gab es nicht. Ein vor Ort durchgeführter Test habe die Alkoholisierung belegt. Der Führerschein der Frau sei einbehalten worden.

Unfreiwillige Rutschpartie bei Appenrode

Zwischen Appenrode und Ilfeld ist bereits am Freitagvormittag ein Auto von der Straße gerutscht, umgekippt und am Ende wieder auf der Straße zum Liegen gekommen. Die Polizei teilte mit, der 23 Jahre alte Mann am Steuer des Citroen sei alleinbeteiligt an dem Unfall gewesen. Auf der Fahrbahn habe winterliche Glätte geherrscht. Der Fahrer sei unverletzt aus dem Wagen geklettert. Der Sachschaden an dem Auto betrage rund 4000 Euro.