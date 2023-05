Gleichgültigkeit in Nordhausens Rat nützt niemandem

Für Kristin Müller ist es nicht hinnehmbar, dass der wichtigster Repräsentativbau in Nordhausen von Jahr zu Jahr unansehnlicher wird. Sie fordert den Stadtrat zum Handeln auf.

Im Schlösschen residieren und die Kinder auf DDR-Schultoiletten gehen lassen: Diesem Vorwurf sah sich in den 2000er-Jahren Nordhausens Landrat ausgesetzt. Zu Recht, war der Investitionsstau an den kreiseigenen Bildungseinrichtungen doch enorm. Da kommt es nicht gut an, wenn zugleich der historische Sitz der Kreisverwaltung in einem Topzustand ist.

Ist Nordhausens Zögerlichkeit in puncto Fassadensanierung des Alten Rathauses also nur Ausdruck einer Bescheidenheit in eigener Sache? Nein. Dass dieses Gebäude von Jahr zu Jahr unansehnlicher wird, zeugt eher von Gleichgültigkeit. Wie schlimm es um das Mauerwerk steht, zeigte ein Gutachten schon 2014. Hitzig wurde damals diskutiert, ob die Fassade verputzt werden soll. Allein, es besserte sich nichts.

Kein Stadtrat, der sich hierüber öffentlich beklagte, das Thema wieder auf die Tagesordnung holte. Im Zuge ihres Haushaltsbeschlusses für dieses Jahr haben es die Kommunalpolitiker nun in der Hand, ob Feuchtigkeit der Fassade weiter zusetzt oder nicht. Es geht um nichts weniger als Nordhausens wichtigsten Repräsentativbau.