Görsbach: Bagger schafft Platz für Salzsilos

Dirk Steinhäuser von der LDS Bau GmbH überprüft die Erdarbeiten auf der Baustelle des zukünftigen Standortes von zwei Salzsilos und zwei Soletanks an der Autobahn 38 bei Görsbach.

Görsbach. Die Autobahnmeisterei Breitenworbis will mit der Investition leistungsfähiger sein.

Seit Anfang September rollen die Bagger an der Autobahn 38 kurz hinter der Anschlussstelle Heringen in Richtung Leipzig. Dirk Steinhäuser und seine Kollegen von der LDS Bau GmbH bearbeiten dort als Subunternehmen für Kemna Bau eine 1200 Quadratmeter große Fläche, um Platz für zwei Salzsilos und zwei Soletanks zu schaffen. Damit soll die Winterdienstbereitschaft der Autobahnmeisterei Breitenworbis nicht nur verbessert werden, auch würden die Räumschleifen optimiert werden, so Thomas Hörl, zuständiger Referatsleiter des Landesamtes für Bau und Verkehr. Investiert werden 225.000 Euro. Eine Fertigstellung ist bis Anfang November geplant.