Görsbach. Rüdiger Klaus bewahrte die Geschichte seines Dorfs in der Kunst. Nun bewahren seine Bilder und ein Wappen das Andenken an ihn. Ein Nachruf aus Görsbach.

Görsbach verliert seinen Heimatmaler

Man musste Rüdiger Klaus schon ein wenig aus der Reserve locken, wollte man erfahren, was den Görsbacher so umtreibt. Kein Wort zu viel verlor er, wenn es darum ging, was das Goldene-Aue-Dorf dem Heimatmaler eigentlich zu verdanken hat. „Er ist ein stiller Zeitgenosse“, lautete der erste Satz in einem Porträt unserer Zeitung über ihn im Jahr 2018. Nun ist dieser stille Zeitgenosse gänzlich verstummt, mit gerade einmal Mitte 60 hat es ihn aus dem Leben gerissen.

„Sein Tod ist ein riesiger Verlust“, sagt Görsbachs ehemaliger Bürgermeister Siegfried Junker, den eine langjährige Freundschaft mit Rüdiger Klaus verband. Junker war es auch, der Klaus nach der Wende förderte und als ABM-Kraft vieles für die Gemeinde anfertigen ließ. Immerhin, so erzählte es Rüdiger Klaus 2018, habe er schon als Kind „mit Farbe und Pinsel rumgeblödelt“. Das tatsächliche Verständnis für Farbe, Formen und Gestaltung sollte er sich aber in den Jahren seiner Lehre aneignen, als er sich bei der Handelsorganisation und dann beim Konsum in Nordhausen als Werbemaler und später als Werbeleiter verdingte. Diese kreativen Erfahrungen nutzte Rüdiger Klaus schließlich für seinen Heimatort. Der stille Zeitgenosse hätte vieles benennen können, das seine Handschrift trägt: Das große Wandgemälde mit der historischen Ortsansicht im Saal des Dorfgemeinschaftshauses und zwei weitere an alten Fotos orientierte Dorfansichten sind ihm ebenso zu verdanken wie das Gemeindesiegel mit den drei Türmen. Auch bei den Karnevalisten dürfte Klaus unvergessen bleiben, zeichnete er doch einige Jahre für die Bühnendekoration und die Gestaltung der Umzugswagen verantwortlich. In einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“, wie er damals schmunzelte, rettete Klaus zudem ein Mosaik, das heute in der Kulturscheune hängt: Als der damalige Bahnhof abgerissen werden sollte, kratzte er die bunten Fliesen von der Wand, bevor sie auf dem Abriss-Container landeten. „Er hat viel für Görsbach getan“, resümiert ein tief bewegter Siegfried Junker über diesen Heimatmaler, der sich als „Naturmensch“ zugleich für die Störche des Goldene-Aue-Dorfs und die Umwelt begeistern konnte.