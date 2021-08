Görsbach weiht Beethovenstraße ein

Das Dorfgemeinschaftshaus „Zur Schenke“ an der sanierten Beethovenstraße in Görsbach.

Görsbach. Ein Dorffest mit Verspätung: Zwei Tage lang buntes Programm für Groß und Klein.

Feierlich eröffnet wird am Wochenende in Görsbach die Beethovenstraße. Wie Vize-Bürgermeister Lutz Hoffmann (parteilos) mitteilt, will die Kommune am 28. und 29. August das nachholen, was zuvor coronabedingt ausfiel.

Beginn der feierlichen Straßeneröffnung ist am Samstag um 14 Uhr. Im Anschluss folgt Livemusik mit den Kirmesmusikanten. Am Abend sorgt DJ Toni für Musik und Maria Stoye für Livegesang.

Der Sonntag beginnt 10.30 Uhr mit einer Andacht unter freiem Himmel, dem sich ein Frühschoppen anschließt. Ab 13 Uhr folgen Tanzdarbietungen und Zumba zum Mitmachen. Schausteller mit ihren Fahrgeschäften gibt es an beiden Tagen ebenso wie Kinderbetreuung mit Spaß und Sport und typischer Görsbacher Verpflegung.