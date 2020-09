Görsbach: Zwei Feste sind vorerst geplant

Kein Vereinsfest gab es am ersten Septemberwochenende in Görsbach. Das berichtetet Ortschefin Angela Simmen (parteilos) auf der jüngsten Gemeinderatssitzung sichtbar betrübt. Als Grund gab sie Corona an. Überall seien die Feste abgesagt worden. Daher konnte man in der Gemeinde ebenso das Risiko nicht eingehen.

Voraussichtlich stattfinden werde aber das traditionelle Kirmesfeuer am 6. November. Geplant sei laut Simmen zunächst die Bestückung samt Aufbau. Spreche dann seitens des Ordnungsamtes nichts dagegen, wolle man es anzünden. Jedoch wurde die Ortschefin mit ihrem Vorhaben auf dem Landratsamt nur belächelt, da die derzeit gültige Verordnung Ende des Monats ausläuft. Was dann folgt, wisse noch niemand.

Geplant ist ebenso der diesjährige Görsbacher Weihnachtsmarkt, der am dritten Advent stattfindet. „Wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht“. Welche Hygienevorschriften und Einschränkungen dann greifen, werde man rechtzeitig mitteilen.